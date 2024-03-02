«Сельта» в большинстве всё же забила победный гол в ворота «Альмерии»

Неважно играющие «Сельта» и «Альмерия» первыми вышли на поле в 27-м туре чемпионата Испании. Сильный пас из глубины поля на левый край вратарской, Джонатан Бамба в падении нанес точный удар по воротам, но офсайд, и гол отменен. Бруну Ланга дальним ударом сотряс правую штангу.
Интересно, что гости после перерыва вообще не били по воротам, а вот Оскар де ла Торре в касание едва не попал в девятку. В середине второго тайма Ланга получил прямую красную карточку за грубость. На 73-й минуте Мануэль Санчес зряче отыграл на Оскара Мингесу, а тот открыл счет.
В итоге «Сельта» делит четвертое место с конца с отрывом в шесть очков от зоны вылета. Противник безнадежно последний.
Протокол игры
|(1:0) Мингеса Оскар73'
Гуаита Висенте•Манкильо Хави•Старфельт Карл•Нуньес Унай•Санчес Мануэль 71'79' (Серви Франко (79') •Мингеса Оскар90' (Альварес Уго (90') •Пейнадо Франсиско•Де ла Торре Лука•Бамба Джонатан•Дувикас Анастасиос60' (Альенде Тадео (60') •Ларсен Йорген
Максимиану Луиш•Пубиль Марк•Гонсалес Эдгар•Радованович Александар• 90'Ланга Бруну• 65'Баба Иддрису•Робертоне Лукас68' (Сентельес Алехандро (68') •Ромеро Лука45' (Баптистао Лео (45') •Виера Хонатан68' (Лопи Дион (68') • 78'Эмбарба Адриан63' (Рамазани Ларжи (63') •Лосано Энтони63' (Аррибас Серхио (63')
01 марта. Стадион "Балаидос".
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