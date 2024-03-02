«Сельта» в большинстве всё же забила победный гол в ворота «Альмерии»

Неважно играющие «Сельта» и «Альмерия» первыми вышли на поле в 27-м туре чемпионата Испании. Сильный пас из глубины поля на левый край вратарской, Джонатан Бамба в падении нанес точный удар по воротам, но офсайд, и гол отменен. Бруну Ланга дальним ударом сотряс правую штангу.

Интересно, что гости после перерыва вообще не били по воротам, а вот Оскар де ла Торре в касание едва не попал в девятку. В середине второго тайма Ланга получил прямую красную карточку за грубость. На 73-й минуте Мануэль Санчес зряче отыграл на Оскара Мингесу, а тот открыл счет.

В итоге «Сельта» делит четвертое место с конца с отрывом в шесть очков от зоны вылета. Противник безнадежно последний.