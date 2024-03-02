Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» в большинстве всё же забила победный гол в ворота «Альмерии»

02 Марта 2024 • 01:00 Комментировать
Сельта
1:0
Альмерия

Неважно играющие «Сельта» и «Альмерия» первыми вышли на поле в 27-м туре чемпионата Испании. Сильный пас из глубины поля на левый край вратарской, Джонатан Бамба в падении нанес точный удар по воротам, но офсайд, и гол отменен. Бруну Ланга дальним ударом сотряс правую штангу.

Интересно, что гости после перерыва вообще не били по воротам, а вот Оскар де ла Торре в касание едва не попал в девятку. В середине второго тайма Ланга получил прямую красную карточку за грубость. На 73-й минуте Мануэль Санчес зряче отыграл на Оскара Мингесу, а тот открыл счет.

В итоге «Сельта» делит четвертое место с конца с отрывом в шесть очков от зоны вылета. Противник безнадежно последний.

Протокол игры  
Сельта1:0Альмерия
(1:0) Мингеса Оскар73'  
Гуаита ВисентеМанкильо ХавиСтарфельт КарлНуньес УнайСанчес Мануэль  71' 79' (Серви Франко ( 79') Мингеса Оскар 90' (Альварес Уго ( 90') Пейнадо ФрансискоДе ла Торре ЛукаБамба ДжонатанДувикас Анастасиос 60' (Альенде Тадео ( 60') Ларсен Йорген
Запасные: Сотело ХьюгоВаскес КевинЖаилсон МаркесВильяр ИванПерес КарлесКаррильо КокеРодригес ХавиДомингес Карлос
Максимиану ЛуишПубиль МаркГонсалес ЭдгарРадованович Александар  90'Ланга Бруну  65'Баба ИддрисуРобертоне Лукас 68' (Сентельес Алехандро ( 68') Ромеро Лука 45' (Баптистао Лео ( 45') Виера Хонатан 68' (Лопи Дион ( 68'  78') Эмбарба Адриан 63' (Рамазани Ларжи ( 63') Лосано Энтони 63' (Аррибас Серхио ( 63')
Запасные: Брандарис ХуанМелеро ГонсалоМартинес ФернардоПосо АлехандроМарко Милованович IМариньо ДиегоМонтес Сесар
01 марта. Стадион "Балаидос".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Альмерия

Новости по матчу

01 Марта
01:27
Интересный прогноз и ставка на матч Сельта – Альмерия чемпионата Испании – 1 марта 2024
27 Февраля
12:00
Бенитеса могут уволить из «Сельты» на этой неделе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Ольховский высказался о возможном выходе Медведева и Рублёва в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сельта Сельта
Альмерия Альмерия
1
0
1.85 3.75 4.30
Видео
02.03.24 в 16:00
Севилья Севилья
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.38 3.10 3.05
Видео
02.03.24 в 18:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Кадис Кадис
1.72 3.40 5.20
Видео
02.03.24 в 20:30
Хетафе Хетафе
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.77 3.40 4.80
Видео
02.03.24 в 23:00
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.20 3.95 1.59
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Марта
01:00 · Испания. Ла Лига
«Сельта» в большинстве всё же забила победный гол в ворота «Альмерии»
01 Марта
23:34 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба АПЛ готовы побороться с «Атлетико» за Сантьяго Хименеса слухи
23:25 · Испания. Ла Лига
«Реал» столкнулся с очередной травмой центрального защитника
22:51 · Испания. Ла Лига
Хави впечатлён профессионализмом Витора Роке
22:28 · Англия. Премьер-лига
Гави интересен четырём топ-клубам
22:14 · Испания. Ла Лига
Винисиус проведёт 250-й матч за «Реал»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Гранды Серии А поспорят с клубами АПЛ за Эн-Несири слухи
21:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола посоветовал «Барселоне» тренера из АПЛ слухи
21:17 · Испания. Ла Лига
Левандовски признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге
21:00 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес: «Хочу, чтобы Хави остался»
20:57 · Испания. Ла Лига
Иньеста провёл свой тысячный матч в карьере 1 официально
16:46 · Испания. Ла Лига
​В «Реал Сосьедаде» отреагировали на вызов Захаряна в сборную России
16:07 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Время Гюлера придёт»
15:50 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти ответил на вопрос о подписании левого защитника
15:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о Винисиусе
Все новости
Рекомендуем