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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» столкнулся с очередной травмой центрального защитника

01 Марта 2024 • 23:25 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
1 5.30 X 3.80 2 1.65
Через 22 ч. 8 мин.

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес рискует пропустить предстоящий матч из-за травмы.

В субботу «сливочные» проведут выездную встречу с «Валенсией» в Ла Лиге. По данным Diario AS, у команды наметились новые трудности в центре обороны: в преддверии матча Начо испытывает некоторый дискомфорт, и рулевой Карло Анчелотти, вероятно, будет вынужден сделать ставку на связку Антонио Рюдигера и Орельена Тчуамени в ближайшей игре.

Начо Фернандес провёл 29 матчей за «Реал» во всех турнирах в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

Мадридский гранд возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 65 набранными очками после 26 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Начо Фернандес Антонио Рюдигер Орельен Тчуамени ещё теги

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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ МАДРИД
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