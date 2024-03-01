«Реал» столкнулся с очередной травмой центрального защитника

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес рискует пропустить предстоящий матч из-за травмы.

В субботу «сливочные» проведут выездную встречу с «Валенсией» в Ла Лиге. По данным Diario AS, у команды наметились новые трудности в центре обороны: в преддверии матча Начо испытывает некоторый дискомфорт, и рулевой Карло Анчелотти, вероятно, будет вынужден сделать ставку на связку Антонио Рюдигера и Орельена Тчуамени в ближайшей игре.

Начо Фернандес провёл 29 матчей за «Реал» во всех турнирах в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

Мадридский гранд возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 65 набранными очками после 26 туров.