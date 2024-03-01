Хави впечатлён профессионализмом Витора Роке

Новичку «Барселоны» Витору Роке удалось впечатлить Хави Эрнандеса своим подходом к делу.

Незадолго до присоединения к «сине-гранатовым» бразилец залечил серьёзную травму, из-за которой не играл несколько месяцев. В «Барселоне» составили план постепенного внедрения 19-летнего игрока в состав – Хави старается быть осторожным с форвардом, при этом специалист полностью доверяет восходящей звезде.

По информации журналиста Рохера Торельо, испанец считает, что нападающий демонстрирует образцовое поведение с первого дня пребывания в клубе. Ожидается, что в ближайшее время экс-футболист «Атлетико Паранаэнсе» начнёт получать больше игровой практики.