Винисиус проведёт 250-й матч за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор готовится провести 250-й матч в составе команды.

Юбилейным для 23-летнего бразильца станет предстоящий поединок против «Валенсии», который состоится в субботу. На данный момент в активе лидера атаки «сливочных» 71 забитый мяч и 71 результативная передача в 249 встречах во всех соревнованиях.

Винисиус Жуниор стал игроком «Реала» в июле 2018 года, перебравшись из бразильского «Фламенго» за 45 млн евро. В текущем сезоне форвард записал себе в актив 12 взятий ворот и семь голевых пасов, проведя 24 матча за команду Карло Анчелотти во всех турнирах.