Левандовски признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски удостоился призвания за свою игру в прошедшем месяце.

35-летний футболист отметился четырьмя забитыми мячами в четырёх февральских матчах чемпионата Испании, а «Барселона» набрала 10 из 12 возможных очков в этих встречах. Лига официально признала поляка лучшим игроком февраля – форвард уже получил свою награду.

В активе Роберта Левандовски в общей сложности 12 голов и пять результативных передач в 24 поединках за команду Хави Эрнандеса в текущей кампании.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт 3 марта – соперником каталонцев будет «Атлетик» Бильбао.