Фермин Лопес: «Хочу, чтобы Хави остался»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высказался о решении главного тренера Хави Эрнандеса покинуть свой пост.

Наставник «сине-гранатовых» публично объявил об уходе по окончании сезона в конце января, сразу после проигранного матча против «Вильярреала» (3:5).

«Уход Хави? Это было личное решение, и он считает, что оно уместно. Хави доверял мне с самого начала, и я, конечно же, хочу, чтобы он остался.

Сейчас мы в хорошей форме, проводим хорошие матчи. Мы должны продолжать в том же духе и бороться до конца», – цитирует Barca Universal 20-летнего футболиста.

В воскресенье «Барселона» сыграет против «Атлетика» Бильбао в рамках Ла Лиги. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.