Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​В «Реал Сосьедаде» отреагировали на вызов Захаряна в сборную России

01 Марта 2024 • 16:46 Комментировать

Полузащитник Арсен Захарян оказался в расширенном списке игроков сборной России на мартовский сбор. Комментарий на этот счёт дали в «Реал Сосьедаде», за который Захарян выступает с лета.

«Мы всегда довольны, когда наши футболисты вызываются в свои национальные команды», - сказал Metaratings Йон Андре Мундуате, который в испанском клубе возглавляет пресс-службу.

После трансфера в «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поучаствовал в 29 официальных матчах команды. В них молодой полузащитник записал на свой счёт всего лишь одно результативное действие – голевой пас.

В этом месяце сборная России проведёт товарищеские матчи против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Сборная России Арсен Захарян Йон Андер Мундуате ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ ​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» Холанн забил 79 голов за «Манчестер Сити» с момента дебюта – на 30 больше, чем ближайший преследователь из АПЛ Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо «Спартаку» запретили играть на «Лукойл Арене» ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Ольховский высказался о возможном выходе Медведева и Рублёва в финал турнира в Дубае Ольховский оценил игру Медведева на турнире в Дубае Канарейкин: Болельщики надеются, что «Спартак» далеко пройдёт в плей-офф в этом году Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.03.24 в 23:00
Сельта Сельта
Альмерия Альмерия
1.72 3.80 4.40
Видео
02.03.24 в 16:00
Севилья Севилья
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.38 3.10 3.05
Видео
02.03.24 в 18:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Кадис Кадис
1.72 3.40 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Марта
16:46 · Испания. Ла Лига
​В «Реал Сосьедаде» отреагировали на вызов Захаряна в сборную России
16:07 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Время Гюлера придёт»
15:50 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти ответил на вопрос о подписании левого защитника
15:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о Винисиусе
15:39 · Испания. Ла Лига
​«Реал» планирует вернуть топ-игрока
15:34 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти рассказал, когда Куртуа и Милитао могут сыграть
15:13 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти порадовал фанатов «Реала» кадровыми новостями
14:37 · Германия. Бундеслига
​«Барселоне» интересен футболист с ценником в 100 млн евро
14:07 · Испания. Ла Лига
Два важных игрока вернулись в общую группу «Реала»
14:01 · Испания. Ла Лига
Мбаппе обратился к экс-звезде «Реала» за помощью
11:52 · Испания. Ла Лига
Лапорта рассказал, что ждёт «Барселону» через пять лет
11:45 · Испания. Ла Лига
«Бавария» дважды предлагала большие деньги за игрока «Барселоны»
09:12 · Испания. Ла Лига
Пять игроков «Реала» недовольны Анчелотти - известны все имена 1
04:40 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» и Nike собираются расстаться после 25-летнего сотрудничества
03:39 · Испания. Кубок
Симеоне: «Нам не везло»
Все новости
Рекомендуем