​В «Реал Сосьедаде» отреагировали на вызов Захаряна в сборную России

Полузащитник Арсен Захарян оказался в расширенном списке игроков сборной России на мартовский сбор. Комментарий на этот счёт дали в «Реал Сосьедаде», за который Захарян выступает с лета.

«Мы всегда довольны, когда наши футболисты вызываются в свои национальные команды», - сказал Metaratings Йон Андре Мундуате, который в испанском клубе возглавляет пресс-службу.

После трансфера в «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поучаствовал в 29 официальных матчах команды. В них молодой полузащитник записал на свой счёт всего лишь одно результативное действие – голевой пас.

В этом месяце сборная России проведёт товарищеские матчи против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).