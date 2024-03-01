​Анчелотти: «Время Гюлера придёт»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о перспективах молодого полузащитника Арды Гюлера.

В нынешнем сезоне 19-летний Гюлер поучаствовал в пяти матчах «Реала». После летнего трансфера игрок не раз попадал в лазарет.

«Арда Гюлер? Нам придётся проявить к нему немного терпения. Я доверяю ему и хочу, чтобы фанаты смогли увидеть его талант. Но его время придёт», - сказал Анчелотти журналистам на пятничной пресс-конференции.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Карло Анчелотти проведёт в субботу, 2 марта, - против «Валенсии» на поле соперника.