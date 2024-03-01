​Анчелотти ответил на вопрос о подписании левого защитника

Наставник «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции высказался о возможности подписания игрока на левый фланг обороны. Стоит сказать, что мадридский клуб активно связывают с Альфонсо Дэвисом из «Баварии».

«Приход левого защитника? Менди – надёжный защитник, как и Фран Гарсия. На данный момент на этой позиции у нас всё в порядке», - сказал Анчелотти журналистам.

Ранее сообщалось, что Альфонсо Дэвис дал принципиальное согласие на переход в «Реал», и теперь гранду Ла Лиги нужно договориться о трансфере с «Баварией».

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 2 марта, - против «Валенсии» на выезде.