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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти ответил на вопрос о подписании левого защитника

01 Марта 2024 • 15:50 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
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02.03 23:00

Наставник «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции высказался о возможности подписания игрока на левый фланг обороны. Стоит сказать, что мадридский клуб активно связывают с Альфонсо Дэвисом из «Баварии».

«Приход левого защитника? Менди – надёжный защитник, как и Фран Гарсия. На данный момент на этой позиции у нас всё в порядке», - сказал Анчелотти журналистам.

Ранее сообщалось, что Альфонсо Дэвис дал принципиальное согласие на переход в «Реал», и теперь гранду Ла Лиги нужно договориться о трансфере с «Баварией».

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 2 марта, - против «Валенсии» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
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