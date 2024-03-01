Анчелотти высказался о Винисиусе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Винисиусе Жуниоре. Следующий матч станет для бразильца 250-м в футболе мадридского клуба.

«250-я игра Винисиуса за «Реал»? Я думаю, что с тех пор, как он перешёл к нам, я вижу его постоянный прогресс. Лучшее качество Винисиуса Жуниора – это то, что он очень любит футбол», - сказал Анчелотти журналистам на пятничной пресс-конференции.

В настоящий момент Карло Анчелотти готовит «Реал» к гостевому матчу чемпионата Испании против «Валенсии». Команды сыграют в субботу, 2 марта.

В 249 матчах за «Реал» Винисиус забил 71 гол и отдал 71 голевой пас.