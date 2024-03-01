​«Реал» планирует вернуть топ-игрока

«Реал» изучает возможность осуществления трансфера защитника Ашрафа Хакими. Как сообщает Madrid Extra, ссылаясь на The Athletic, мадридцы могут подписать марокканца в 2025 или 2026 году, если он не продлит контракт с «ПСЖ».

Стоит сказать, что Хакими является воспитанником академии «Реала». Впрочем, по-настоящему заиграть в первой команде игроку не удалось. Позже Ашраф вышел на топ-уровень, и сейчас специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают его в 65 миллионов евро.

Действующий контракт 25-летнего Ашрафа Хакими с «ПСЖ» рассчитан до середины 2026 года.

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