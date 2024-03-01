​Анчелотти рассказал, когда Куртуа и Милитао могут сыграть

Вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао в начале сезона получили серьёзные травмы колена. Бельгиец и бразилец хорошо восстанавливаются и могут вернуться на поле уже весной. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти даже обозначил конкретный срок.

«После матча с «Мальоркой» [14 апреля] Куртуа и Милитао будут готовы играть», - сказал Анчелотти журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

В настоящий момент «Реал» ведёт подготовку к гостевому матчу чемпионата Испании против «Валенсии». Команды сыграют в субботу, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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