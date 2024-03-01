​Анчелотти порадовал фанатов «Реала» кадровыми новостями

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции порадовал поклонников «Реала» кадровыми новостями. Так, полузащитник Джуд Беллингем и нападающий Хоселу вернулись в строй.

«Беллингем вернулся. Он готов на 100%. Хоселу тоже вернулся. Возвращение в строй Куртуа и Милито очень близко. Винисиус Жуниор готов к завтрашнему матчу физически и морально», - сказал Анчелотти журналистам.

В субботу, 2 марта, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Валенсии». Ранее у Винисиуса Жуниора возникали проблемы на этом стадионе из-за доносившихся с трибун оскорблений на расовой почве.