Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия

Экс-футболист мадридского «Реала» Томас Гравесен сообщил интересную информацию о Зинедине Зидане. Датчанин рассказал о своей беседе с французским тренером.

«Я общался с Зинедином в Мадриде два года назад. Тогда Зидан сказал мне, что есть только три команды, которые он готов тренировать. Он назвал «Реал», «Марсель» и сборную Франции», - приводит слова датчанина Daily Mail.

Зидан сейчас находится без клуба. Французский наставник имеет за спиной успешный опыт работы в мадридском «Реале». Под его руководством «королевский» клуб три раза подряд становился триумфатором Лиги чемпионов и дважды брал титул в Ла Лиге.

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