Два важных игрока вернулись в общую группу «Реала»

Два игрока вернулись в общую группу мадридского «Реала» в преддверии поединка против «Валенсии» в чемпионате Испании.

Как стало известно El Chiringuito и журналисту Аранчи Родригесу, вместе с одноклубниками занимались полузащитник Джуд Беллингем и центральный нападающий Хоселу. Напомним, что оба футболиста находились в лазарете «королевского» клуба из-за повреждений.

Матч «Валенсии» и «Реала» состоится в субботу, 2 марта, на стадионе «Месталья». Перед этим поединком хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, а гости с отрывом находятся на первой строчке.