Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе обратился к экс-звезде «Реала» за помощью

01 Марта 2024 • 14:01 Комментировать

Похоже, ничего не помешает Килиану Мбаппе перейти в «Реал» ближайшим летом. Звёздный французский нападающий уже готовится к новому этапу в своей жизни и карьере. Как сообщает L’Equipe, Мбаппе обратился за помощью к экс-звезде «Реала» Серхио Рамосу. Испанец помогает Килиану найти жильё в Мадриде и даже может предоставить один из своих домов.

Стоит напомнить, что Рамос ранее провёл несколько сезонов в «ПСЖ», поэтому он прекрасно знает Мбаппе. Сейчас опытный испанский защитник выступает за «Севилью».

Килиан Мбаппе может перебраться в «Реал» свободным агентом. Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона.   

Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед»

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья ПСЖ Серхио Рамос Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» ​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ ​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Холанн забил 79 голов за «Манчестер Сити» с момента дебюта – на 30 больше, чем ближайший преследователь из АПЛ
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо «Спартаку» запретили играть на «Лукойл Арене» ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Ольховский высказался о возможном выходе Медведева и Рублёва в финал турнира в Дубае Ольховский оценил игру Медведева на турнире в Дубае Канарейкин: Болельщики надеются, что «Спартак» далеко пройдёт в плей-офф в этом году Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.03.24 в 23:00
Сельта Сельта
Альмерия Альмерия
1.72 3.80 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Марта
14:07 · Испания. Ла Лига
Два важных игрока вернулись в общую группу «Реала»
14:01 · Испания. Ла Лига
Мбаппе обратился к экс-звезде «Реала» за помощью
11:52 · Испания. Ла Лига
Лапорта рассказал, что ждёт «Барселону» через пять лет
11:45 · Испания. Ла Лига
«Бавария» дважды предлагала большие деньги за игрока «Барселоны»
09:12 · Испания. Ла Лига
Пять игроков «Реала» недовольны Анчелотти - известны все имена 1
04:40 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» и Nike собираются расстаться после 25-летнего сотрудничества
03:39 · Испания. Кубок
Симеоне: «Нам не везло»
02:23 · Испания. Кубок
​Продлилась печальная кубковая серия «Атлетико» - они снова не отыгрались после домашнего поражения
02:10 · Испания. Ла Лига
​Облак проводит худший сезон в «Атлетико»
01:37 · Испания. Кубок
«Атлетик» повторно обыграл «Атлетико» в полуфинале Кубка короля 3
01:34 · Испания. Ла Лига
В Мадриде задержан фан «Атлетико», оскорблявший одетую в футболку Винисиуса 8-летнюю девочку
29 Февраля
22:53 · Испания. Кубок
«Атлетик» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 3
20:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сомневается в кандидатуре Флика – известна причина
19:39 · Испания. Ла Лига
Глава Ла Лиги Тебас назвал лучшего английского игрока
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Холанн хочет в «Реал» - журналист 2
Все новости
Рекомендуем