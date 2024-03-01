Мбаппе обратился к экс-звезде «Реала» за помощью

Похоже, ничего не помешает Килиану Мбаппе перейти в «Реал» ближайшим летом. Звёздный французский нападающий уже готовится к новому этапу в своей жизни и карьере. Как сообщает L’Equipe, Мбаппе обратился за помощью к экс-звезде «Реала» Серхио Рамосу. Испанец помогает Килиану найти жильё в Мадриде и даже может предоставить один из своих домов.

Стоит напомнить, что Рамос ранее провёл несколько сезонов в «ПСЖ», поэтому он прекрасно знает Мбаппе. Сейчас опытный испанский защитник выступает за «Севилью».

Килиан Мбаппе может перебраться в «Реал» свободным агентом. Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона.

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