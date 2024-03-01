Лапорта рассказал, что ждёт «Барселону» через пять лет

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, каким видит будущее своего клуба.

«Наш домашний стадион будет полностью закончен. Мы сможем насладиться лучшей ареной в мире. Это будет настоящая архитектурная жемчужина. Я вижу у нас много успехов в футболе. Мы будем выигрывать титулы. Этот будет потрясающая «Барселона», которая сделает своих поклонников счастливыми», - передает слова руководителя газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» набрала 57 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Реала» составляет восемь очков.