«Бавария» дважды предлагала большие деньги за игрока «Барселоны»

Каталонская «Барселона» в зимнее трансферное окно отвергла два предложения по продаже защитника Рональда Араухо. Об этом информируют журналисты Mundo Deportivo.

На уругвайского футболиста претендовала мюнхенская «Бавария». Немцы предлагали за Араухо сначала 70 миллионов и бонусы, а затем 80 миллионов. Однако «Сине-гранатовые» дали четко понять немецкому топ-клубу, что сделка невозможна. В Каталонии считают Рональда одним из ключевых игроков команды.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 28 поединках за «Барселону», в которых забил гол и получил шесть желтых карточек.