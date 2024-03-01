«Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером

В «Барселоне» продолжаются поиски преемника Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды. Об этом сообщается на страницах AS.

Как стало известно источнику, «сине-гранатовые» решили отказаться от переговоров с Юргеном Клоппом, Микелем Артетой и Луисом Энрике. В клубе считают, что подписать кого-то из этих специалистов будет очень тяжело грядущим летом.

В связи с этим «Барселона» остановилась на кандидатурах Роберто де Дзерби и Ханса-Дитера Флика. Среди этих двух основным вариантом считается итальянский тренер.

Хави Эрнандес покинет каталонский гранд в конце нынешнего сезона.

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