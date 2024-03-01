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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером

01 Марта 2024 • 09:19 Комментировать

В «Барселоне» продолжаются поиски преемника Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды. Об этом сообщается на страницах AS.

Как стало известно источнику, «сине-гранатовые» решили отказаться от переговоров с Юргеном Клоппом, Микелем Артетой и Луисом Энрике. В клубе считают, что подписать кого-то из этих специалистов будет очень тяжело грядущим летом.

В связи с этим «Барселона» остановилась на кандидатурах Роберто де Дзерби и Ханса-Дитера Флика. Среди этих двух основным вариантом считается итальянский тренер.

Хави Эрнандес покинет каталонский гранд в конце нынешнего сезона.

4 известных тренера могут возглавить «Барселону»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберто де Дзерби
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