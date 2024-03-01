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Пять игроков «Реала» недовольны Анчелотти - известны все имена

01 Марта 2024 • 09:12 Комментировать (1)

В мадридском «Реале» произошел разлад между игроками и главным тренером Карло Анчелотти. Несколько футболистов команды выразили недовольство итальянским специалистом, информирует The Athletic.

Группа футболистов недовольна нестабильной игровой практикой, а также туманным будущим в «королевском» клубе. Некомфортно себя чувствуют следующие исполнители: Лука Модрич, Кепа Аррисабалага, Арда Гюлер, Николас Пас и Начо Фернандес.

Напомним, что Анчелотти занимает пост главного тренера мадридского гранда с лета 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2025/2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич Начо Фернандес Кепа Аррисабалага Арда Гюлер Николас Пас ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
01 Марта 2024 в 10:12
нуууу...МОдрич постарел, хочет он сам это замечать или нет - и последний матч-гол его больше случайность, несмотря на красоту гола..
Кепа- ну ему то чего говорить, он в аренде, игрок так себе, он не виноват, что рост его небольшой - но это мешает ему ловить многие мячи, а в Реале нужен вратарь другого уровня...
Гюлер - проболтался с травмами хрен знает сколько времени и еще возникает...когда его выпускали на замену - ничего особенного не показывал..
Пас - про него ничего не скажу, хз кто это, если из молодежки РМ, чего объяснять...
Начо - ну дааа, ему то быть недовольным! один момент показателен, один!!! все защитники Реала с травмами. а он идиотическим образом получает красную карточку!!!! вот это игрок и капитан!!!
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