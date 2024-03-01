Пять игроков «Реала» недовольны Анчелотти - известны все имена

В мадридском «Реале» произошел разлад между игроками и главным тренером Карло Анчелотти. Несколько футболистов команды выразили недовольство итальянским специалистом, информирует The Athletic.

Группа футболистов недовольна нестабильной игровой практикой, а также туманным будущим в «королевском» клубе. Некомфортно себя чувствуют следующие исполнители: Лука Модрич, Кепа Аррисабалага, Арда Гюлер, Николас Пас и Начо Фернандес.

Напомним, что Анчелотти занимает пост главного тренера мадридского гранда с лета 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2025/2026.