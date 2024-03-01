​«Барселона» и Nike собираются расстаться после 25-летнего сотрудничества

Сотрудничество «Барселоны» и Nike, начавшееся в год столетия каталонского суперклуба, похоже, подходит в своему завершению, продлившись четверть века. Долгое время все в их отношениях складывалось отлично, но в последние годы Nike начал сокращать свои финансовые вливания в клуб, в то же время оставаясь, согласно контракту, партнером «Барсы» вплоть до 2028 года.

И теперь, как сообщает итальянское новостное агентство ITAsportPress, есть два варианта. Это контракт с Puma, готовой предложить более интересные условия, но также путь собственного производства футболок и создания собственного бренда спортивной одежды. Причем именно этот путь сейчас рассматривается как наиболее вероятный.