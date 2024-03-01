​Облак проводит худший сезон в «Атлетико»

Словенский голкипер Ян Облак сдает - об этом, по крайней мере, говорят цифры. В ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетика» он пропустил целых три мяча.

И теперь его средний показатель в смысле пропущенных голов в этом сезоне составляет 1,2 мяча за матч. Это худший показатель в долгой истории выступлений Облака в составе своего нынешнего клуба.

Напомним, что основной вратарь сборной Словении выступает за мадридский клуб с 2014 года, до этого он защищал цвета «Олимпии» из Любляны, а также целого ряда португальских клубов, в основном лиссабонской «Бенфики» и «Риу Аве».