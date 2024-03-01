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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Мадриде задержан фан «Атлетико», оскорблявший одетую в футболку Винисиуса 8-летнюю девочку

01 Марта 2024 • 01:34 Комментировать

Испанская полиция сообщила о задержании человека из стана фанатов «Атлетико», который в сентябре прошлого года оскорблял восьмилетнюю девочку и старших представителей ее семьи. Все случилось накануне дерби - радикал заметил девочку, одетую в футболку с фамилией Винисиуса, который, как известно, часто становится объектом расистских нападок.

Но страдают, как видим, и его поклонники. Столь долгое время, прошедшее с момента инцидента до момента задержания, связано с проблемами идентификации нарушителя закона. Лишь проанализировав все видеозаписи того дня, полицейским удалось установить вход, через который задержанный прошел на стадион - так они постепенно смогли установить его  личность.


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