В Мадриде задержан фан «Атлетико», оскорблявший одетую в футболку Винисиуса 8-летнюю девочку

Испанская полиция сообщила о задержании человека из стана фанатов «Атлетико», который в сентябре прошлого года оскорблял восьмилетнюю девочку и старших представителей ее семьи. Все случилось накануне дерби - радикал заметил девочку, одетую в футболку с фамилией Винисиуса, который, как известно, часто становится объектом расистских нападок.

Но страдают, как видим, и его поклонники. Столь долгое время, прошедшее с момента инцидента до момента задержания, связано с проблемами идентификации нарушителя закона. Лишь проанализировав все видеозаписи того дня, полицейским удалось установить вход, через который задержанный прошел на стадион - так они постепенно смогли установить его личность.