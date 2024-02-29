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«Барселона» сомневается в кандидатуре Флика – известна причина

29 Февраля 2024 • 20:01 Комментировать

«Барселона» продолжает работу по поиску нового главного тренера, хотя клуб пока что не связывался ни с кем из кандидатов. В шорт-листе «сине-гранатовых» находится Ханс-Дитер Флик, но клуб сомневается в этом специалисте. Причина заключается в том, что Флик пока что работал и играл исключительно в Германии. «Барселона» же рассчитывает пригласить тренера, который имеет опыт в разных странах, пишет Marca. 

Напомним, что после январских 3:5 от «Вильярреала» Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» по завершению сезона. В последние дни в прессе появляется информация о намерении руководителей каталонского клуба убедить Хави остаться.

​Названо условие, при котором Хави останется в «Барселоне»

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