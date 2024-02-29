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Чемпионат Испании. Ла Лига

Глава Ла Лиги Тебас назвал лучшего английского игрока

29 Февраля 2024 • 19:39 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
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02.03 23:00

Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим английским футболистом.

«Беллингем – лучший английский игрок на данный момент», – приводит BBC слова руководителя.

По мнению главы лиги, очень важно, что хавбек мадридского «Реала» выступает в чемпионате Испании, так как он своими качествами поднимает уровень турнира.

Также Тебас выразил надежду, что полузащитник продолжит в том же духе и будет приносить пользу Ла Лиге.

Беллингем в нынешнем сезоне провёл за «сливочных» 58 встреч во всех турнирах, отличившись 40 забитыми мячами  и 16 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ла Лига Хавьер Тебас Джуд Беллингем ещё теги

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