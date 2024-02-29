Глава Ла Лиги Тебас назвал лучшего английского игрока

Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим английским футболистом.

«Беллингем – лучший английский игрок на данный момент», – приводит BBC слова руководителя.

По мнению главы лиги, очень важно, что хавбек мадридского «Реала» выступает в чемпионате Испании, так как он своими качествами поднимает уровень турнира.

Также Тебас выразил надежду, что полузащитник продолжит в том же духе и будет приносить пользу Ла Лиге.

Беллингем в нынешнем сезоне провёл за «сливочных» 58 встреч во всех турнирах, отличившись 40 забитыми мячами и 16 ассистами.