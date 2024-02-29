​В «Реале» приняли решение по Лунину, а Кепа разочарован

Появилась информация о ситуации с вратарями «Реала». Так, в мадридском клубе описывают Андрея Лунина как «отличного дублёра для Тибо Куртуа». Окружение украинского вратаря считает, что в скором времени начнутся переговоры о новом контракте (действующий рассчитан до середины 2025 года). «Сливочные» хотят сохранить Лунина и заинтересованы в продлении с ним трудового соглашения, информирует The Athletic.

В то же время арендованный у «Челси» Кепа крайне разочарован своим положением. Футболист хотел бы большей ясности по своей ситуации от главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Стоит напомнить, что в начале сезона основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил серьёзную травмы колена.