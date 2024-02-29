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Чемпионат Испании. Ла Лига

У капитана «Реала» натянутые отношения с Анчелотти

29 Февраля 2024 • 18:15 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Севилья

У защитника и капитана мадридского «Реала» Начо Фернандеса непростые отношения с главным тренером команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, футболист был разочарован решением тренера, который заменил его в минувшей игре с «Севильей» во втором тайме. Сообщается, что Начо не чувствует полноценного доверия со стороны Анчелотти.  

Напомним, матч 26-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Севильей» завершился победой «сливочных» со счетом 1:0.

В текущем сезоне 34-летний Начо принял участие в 29 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

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