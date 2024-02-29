Левандовски: «Я понимаю, что для Хави это было трудное время»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался об уходе Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды в конце текущего сезона.

— Хави будет нашим тренером до конца сезона, и для нас очень важно сосредоточиться на выполнении своей работы. Я понимаю, что для Хави это было трудное время, и оно было эмоциональным, — приводит слова Левандовски Barca Universal.

В текущем сезоне 35-летний форвард провел 35 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и записал на свой счет шесть голевых передач.

После 26 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 57 очков.