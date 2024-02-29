Деку объяснил, почему у «Барселоны» в этом сезоне случился спад

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку объяснил, почему у команды в нынешнем сезоне случился спад. Напомним, в чемпионате Испании «сине-гранатовые» находятся на третьей строчке и отстают от лидирующего «Реала» на 8 очков.

«У нас замечательный тренерский штаб, но летом команда потеряла качественного игрока в виде Усмана Дембеле, а также тактического ориентира в лице Серхио Бускетса. Большая часть победителей чемпионата Испании осталась, но соперники в то же время усиливались», – сказал Деку в эфире Catalunya Radio.

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес покинет клуб по окончании сезона. Деку уже занимается поисками нового наставника.