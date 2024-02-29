Хави может продолжить работу на тренерском мостике «Барселоны», хотя ранее он объявил о намерении покинуть клуб по завершению сезона. Как стало известно TodoFichajes, в последние недели Хави увидел позитивные изменения в клубе. Если «Барселона» выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов, то Хави может остаться. Вероятность оценивается в 90%, хотя выиграть один из этих титулов будет очень сложно.

Отмечается, что «Барселона» будет пытаться убедить Хави остаться ещё на сезон, даже если спортивные цели не будут выполнены. В клубе высоко оценивают работу, которую проделывает молодой специалист.

Стоит сказать, что действующий контракт Хави рассчитан до конца сезона 2024/2025.

​Названы причины, по которым Хави решил уйти из «Барселоны»