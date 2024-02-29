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Деку: «На рынке доступно не так много топ-тренеров»

29 Февраля 2024 • 14:31 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
03.03 23:00

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку дал понять, что его команда не спешит с выбором нового тренера. Действующий наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес в конце января объявил о том, что покинет клуб летом.

«На рынке доступно не так много топ-тренеров, ведь у многих есть контракты. В любом случае, будут какие-то изменения. Когда наступит подходящее время, мы примем решение», – цитирует Деку Barca Centre.

Ранее с постом главного тренера «Барселоны» были связаны такие специалисты, как Роберто де Дзерби, Томас Тухель, Ханс-Дитер Флик и многие другие. Имя фаворита на вакантную должность пока неизвестно.

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Евро-Футбол.Ру,
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