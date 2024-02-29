Беллингем больше не чувствует боль в лодыжке

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перестал чувствовать боль в лодыжке. По информации от издания Diario AS, скоро «королевский клуб» проведёт финальное тестирование состояния англичанина, после которого станет понятно, сможет ли футболист принять участие в ближайшем матче против «Валенсии» в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Беллинегм сможет присутствовать в игре с «летучими мышами» как минимум на скамейке запасных. Ожидается, что поединок против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов 20-летний англичанин точно начнёт с первых минут.

Беллингем в этом розыгрыше чемпионата Испании забил 16 голов и является лучшим бомбардиром турнира.