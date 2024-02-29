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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем больше не чувствует боль в лодыжке

29 Февраля 2024 • 13:07 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
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02.03 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перестал чувствовать боль в лодыжке. По информации от издания Diario AS, скоро «королевский клуб» проведёт финальное тестирование состояния англичанина, после которого станет понятно, сможет ли футболист принять участие в ближайшем матче против «Валенсии» в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Беллинегм сможет присутствовать в игре с «летучими мышами» как минимум на скамейке запасных. Ожидается, что поединок против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов 20-летний англичанин точно начнёт с первых минут.

Беллингем в этом розыгрыше чемпионата Испании забил 16 голов и является лучшим бомбардиром турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ МАДРИД
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