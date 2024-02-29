Журналист Кока Грос: «Хави хотел топового опорника летом, но «Барселона» подписала Ромеу»

Журналист Эктор Кока Грос раскритиковал руководство каталонской «Барселоны», которое из-за финансовых проблем прошлым летом не смогло купить качественного опорника. Напомним, вместо ушедшего Серхио Бускетса «сине-гранатовые» пригласили Ориоля Ромеу, который был куплен у «Жироны» за 3 миллиона евро.

«Хави хотел топового опорника летом, но «Барселона» подписала Ромеу. Ориоль является хорошим игроком и неплохо справлялся в «Жироне», но его трансфер не сработал. Летом клубу нужно найти нового опорника», – написал Кока Грос в социальных сетях.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Ромеу провёл 19 матчей, в которых отметился одним результативным пасом.