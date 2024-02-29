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Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры

29 Февраля 2024 • 11:35 Комментировать

Экс-футболист сборной Англии и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм поделился мнением о звездном нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Мне бы хотелось, чтобы Лео остался в Майами после окончания карьеры. Но он сказал мне, что хочет жить только рядом с «Камп Ноу». Нет футболиста, который любил бы «Барселону» больше, чем Месси. Он даже пьет воду с бутылки, на которой эмблема «Барселоны». У него огромная любовь к этому клубу», - передает слова Бекхэма Som I Serem FCB.

Месси является воспитанником академии «Барселоны». За каталонский гранд аргентинский форвард выступал с 2003 по 2021 год.

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