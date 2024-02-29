Лапорта может убедить Хави остаться, но при одном условии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта может настойчиво попросить у главного тренера Хави Эрнандеса остаться в команде ещё на один сезон. По информации от Onze, руководитель «сине-гранатовых» не исключает вероятность того, что Хави передумает уходить в конце сезона.

Источник отмечает, что Лапорта будет настойчиво просить Хави остаться, если «Барселона» хорошо закончит сезон и выдаст победную серию под конец кампании.

Напомним, Хави объявил о решении покинуть «Барселону» в конце января. Испанец считает, что это решение поможет поднять психологический дух футболистов в раздевалке.