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Защитник «Атлетико» остаётся на радаре у «Барселоны»

29 Февраля 2024 • 11:00 Комментировать
Атлетико М
...
Бетис
03.03 18:15

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо всё ещё находится на радаре у каталонской «Барселоны». По информации от журналиста Феррана Мартинеса, «сине-гранатовые» не прочь подписать опытного испанца на правах свободного агента.

У Эрмосо летом истекает контракт с мадридским «Атлетико». «Матрасники» пока далеки от того, чтобы подписать с футболистом новое соглашение. Марио уже рассматривает другие варианты для продолжения карьеры, включая «Барселону».

28-летний Эрмосо перебрался в «Атлетико» летом 2019 года из другого каталонского клуба – «Эспаньола». Марио выиграл с «матрасниками» чемпионат Испании в своём втором сезоне.

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