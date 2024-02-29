«Барселона» приняла решение по Роберто и Алонсо

Каталонская «Барселона» приняла решение по будущему двух футболистов – капитана Серхи Роберто и левого защитника Маркоса Алонсо. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, оба игрока покинут клуб по окончании сезона.

Роберто и Алонсо так и не получили от «Барселоны» предложение о продлении контракта. Оба футболиста летом должны стать свободными агентами.

Ранее сообщалось, что к Алонсо есть интерес со стороны клубов из итальянской Серии А, тогда как Роберто привлекает команды из МЛС и Саудовской Аравии.

Алонсо в этом розыгрыше чемпионата Испании провёл всего 4 матча, где не отметился ни одним результативным действием. Роберто записал на свой актив 3 гола и ассист в 6 матчах Ла Лиги.