Браим Диас готов выступать за сборную Марокко вместо Испании

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас в скором времени может дебютировать в составе сборной Марокко.

24-летний футболист лишь однажды сыграл за испанскую национальную команду в товарищеском матче, поэтому может сменить спортивное гражданство. По сведениям журналиста Таха Имани, на которого ссылается Transfer News Live, Диас близок к тому, чтобы сделать окончательный выбор в пользу сборной Марокко. Хавбек «сливочных» может быть приглашён в ряды четвёртых призёров ЧМ-2022 на мартовский сбор.

Несколькими неделями ранее сообщалось, что наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте планирует вызвать Браима Диаса на мартовские матчи «красной фурии».