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Чемпионат Испании. Ла Лига

Браим Диас готов выступать за сборную Марокко вместо Испании слухи

29 Февраля 2024 • 00:35 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
02.03 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас в скором времени может дебютировать в составе сборной Марокко.

24-летний футболист лишь однажды сыграл за испанскую национальную команду в товарищеском матче, поэтому может сменить спортивное гражданство. По сведениям журналиста Таха Имани, на которого ссылается Transfer News Live, Диас близок к тому, чтобы сделать окончательный выбор в пользу сборной Марокко. Хавбек «сливочных» может быть приглашён в ряды четвёртых призёров ЧМ-2022 на мартовский сбор.

Несколькими неделями ранее сообщалось, что наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте планирует вызвать Браима Диаса на мартовские матчи «красной фурии».

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