Деку назвал цели «Барселоны» на остаток сезона

Деку, занимающий должность спортивного директора «Барселоны», рассказал о целях команды в текущем сезоне.

«Сине-гранатовые» занимают третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги после 26 туров, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на восемь очков. В Лиге чемпионов команда Хави Эрнандеса добралась до 1/8 финала, где уже провела первый матч с «Наполи» (1:1 в Италии). В Кубке Испании каталонцы потерпели неудачу, вылетев от «Атлетика» на стадии четвертьфинала.

«Наши цели? Мы хотим далеко пройти в Лиге чемпионов и выиграть Ла Лигу. Впереди ещё много матчей, нужно спокойно идти вперёд», – приводит Barca Universal слова Деку.

3 марта «Барселона» сыграет на выезде против «Атлетика» Бильбао в рамках чемпионата Испании.