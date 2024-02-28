Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер разочарован отсутствием стабильной игровой практики.

Недавно отметивший 19-летие футболист пропустил всю первую половину сезона из-за травм. В январе атакующий хавбек вернулся в строй, но пока не смог убедить Карло Анчелотти – тренер предоставил турку лишь 92 игровые минуты во всех турнирах. По информации Mundo Deportivo, Гюлер очень зол на «Реал» – он хочет проводить на поле больше времени. В клубе недовольны резкой реакцией игрока на отсутствие постоянной практики.

Арда Гюлер был куплен «Реалом» у турецкого «Фенербахче» летом прошлого года. Контракт восходящей звезды с мадридским грандом рассчитан до середины 2029 года.