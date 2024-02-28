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Гюлер и «Реал» недовольны друг другом слухи

28 Февраля 2024 • 23:21 Комментировать (1)
Валенсия
...
Реал Мадрид
02.03 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер разочарован отсутствием стабильной игровой практики.

Недавно отметивший 19-летие футболист пропустил всю первую половину сезона из-за травм. В январе атакующий хавбек вернулся в строй, но пока не смог убедить Карло Анчелотти – тренер предоставил турку лишь 92 игровые минуты во всех турнирах. По информации Mundo Deportivo, Гюлер очень зол на «Реал» – он хочет проводить на поле больше времени. В клубе недовольны резкой реакцией игрока на отсутствие постоянной практики.

Арда Гюлер был куплен «Реалом» у турецкого «Фенербахче» летом прошлого года. Контракт восходящей звезды с мадридским грандом рассчитан до середины 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер

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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
29 Февраля 2024 в 00:07
парнишка поспокойней должен быть. долго был травмирован, вводится постепенно. Анчелотти виднее, он опытный тренер. Камавинга в первый сезон тоже редко играл, а сейчас основной игрок
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