Деку ответил, может ли Хави остаться в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, готов ли клуб продолжить сотрудничество с Хави Эрнандесом.

Наставник каталонского гранда объявил о решении уйти по окончании сезона. Специалист неоднократно заявлял, что не передумает, однако такая возможность по-прежнему активно обсуждается в СМИ.

«Существует ли вероятность, что Хави изменит решение и останется? Не могу сказать, что мы не поднимем этот вопрос, если что-то изменится. Мы ничего не имеем против Хави. Это решение было принято не клубом, не спортивным руководством.

У меня отличные отношения с Хави. Я уважаю его как игрока и как тренера, взявшегося за эту работу в трудные времена. Также, в конце концов, он хорошо делает своё дело», – цитирует BarcaTimes Деку.