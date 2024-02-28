Мать Мбаппе уже приехала в Мадрид

Мать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе готовится к скорому переходу своего сына в мадридский «Реал».

25-летний игрок сообщил, что не продлит истекающий контракт с «ПСЖ». Летом француз перейдёт в «Реал» на правах свободного агента, что в скором времени может быть подтверждено официально. По информации Relevo, мать форварда уже ищет дом в Мадриде – она провела в столице Испании последние несколько дней.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ожидается, что звёздный футболист заработает порядка 150 млн евро в виде подъёмного бонуса при подписании контракта с «Реалом».

На счету лидера атаки парижан 32 забитых мяча в 32 матчах нынешней кампании.