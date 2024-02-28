Деку рассказал, каким должен быть новый тренер «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о требованиях к будущему главному тренеру команды.

«Сине-гранатовые» будут выступать под руководством нового наставника с лета, поскольку Хави Эрнандес решил уйти по окончании сезона. Пока неизвестно, кто станет преемником испанца.

«Нам нравится «Сити» Пепа Гвардиолы – они играют в хороший футбол. Нам нравится «Реал Сосьедад» Альгуасиля – в их лице мы видим конкурентоспособную команду, показывающую качественную игру. Если вы выигрываете, не играя хорошо, то люди не будут влюбляться в вашу команду. «Барса» должна следовать модели, в которую мы все влюбились.

Новый тренер «Барселоны» должен уважать представления клуба о футболе. Идея заключается в том, чтобы показывать качественную и зрелищную игру», – цитирует BarcaTimes Деку.