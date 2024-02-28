Агент: Захаряна всё устраивает в «Реал Сосьедаде»

Геннадий Голубин, агент российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопрос, не считает ли игрок переезд в Испанию ошибкой.

«Безусловно, его все устраивает. Он перешел в одну из сильнейших лиг в мире. Он, конечно же, доволен. Другой футбол и другая обстановка», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян сыграл в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором одного ассиста.

Трудовой договор Захаряна с «Реал Сосьедадом» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.

Агент: «Захарян не нападающий, чтобы голы и ассисты раздавать»