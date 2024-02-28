Статую Дани Алвеса облили белой краской в его родном городе

Статуя экс-игрока испанской «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса снова подверглась вандализму в Бразилии.

По информации издания Globo Esporte, монумент футболиста облили белой краской. Ранее скульптура уже дважды портилась местными жителями, которые недовольны игроком.

Сообщалось, что в муниципалитете Жоазейро хотят демонтировать статую из-за участившихся случаев вандализма. Таким образом люди реагируют на то, что футболист был осуждён на 4,5 года за изнасилование.

Алвес угодил в скандал в ночном клубе Барселоны в конце 2022 года. Девушка, находящаяся в тот момент в заведении, обвинили Дани в сексуальных домогательствах.