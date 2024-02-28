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Агент: «Захарян не нападающий, чтобы голы и ассисты раздавать»

28 Февраля 2024 • 19:25 Комментировать
Севилья
...
Реал Сосьедад
02.03 16:00

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о ситуации игрока в клубе.

«На Арсена нет никакого давления в клубе. И нечего этого ждать. Он же не нападающий, чтобы голы и ассисты раздавать», — заявил Голубин изданию «Спорт День за Днем».

Агент отметил, что если бы Захаряном были недовольны в команде, то он не был бы игроком стартового состава.

Напомним, 20-летний футболист перебрался в «Реал Сосьедад» прошлым летом. В составе испанского клуба Захарян провел 29 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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