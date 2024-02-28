Агент: «Захарян не нападающий, чтобы голы и ассисты раздавать»

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о ситуации игрока в клубе.

«На Арсена нет никакого давления в клубе. И нечего этого ждать. Он же не нападающий, чтобы голы и ассисты раздавать», — заявил Голубин изданию «Спорт День за Днем».

Агент отметил, что если бы Захаряном были недовольны в команде, то он не был бы игроком стартового состава.

Напомним, 20-летний футболист перебрался в «Реал Сосьедад» прошлым летом. В составе испанского клуба Захарян провел 29 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.