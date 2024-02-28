​Левандовски и Бернарду Силва возглавили рейтинг по количеству побед, Месси – четвёртый

Специалисты портала Transfermarkt порадовали любителей футбола интересной статистикой. Они составили рейтинг футболистов по количеству побед за последние 10 лет. Речь идёт об игроках топ-5 европейских лиг. При этом учитывались все соревнования.

На вершине рейтинга расположились Роберт Левандовски из «Барселоны» и Бернарду Силва из «Манчестер Сити» - у них по 347 побед. При этом поляк идёт выше, ведь он провёл меньше игр (478 против 485).

Третье место у Томаса Мюллера – 339 побед. Дальше идут Лионель Месси (316 побед), Иван Ракитич (315), Серхио Бускетс (312), Тони Кроос (311), Давид Алаба (308), Кевин де Брёйне (305) и Рахим Стерлинг (303).