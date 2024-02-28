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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Появилась новая информация о состоянии Беллингема

28 Февраля 2024 • 17:35 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
02.03 23:00

В среду полузащитника Джуда Беллингема можно было ожидать в общей группе «Реала». Впрочем, англичанин занимался по индивидуальной программе, о чём на своих станицах рассказывает Marca.

Таким образом, участие Беллингема в ближайшем матче Ла Лиги против «Валенсии» остаётся под вопросом. Если Джуд вернётся в общую группу в четверг или в пятницу, то он может хотя бы попасть в заявку на субботнюю игру.

Стоит напомнить, что Джуд Беллингем травмировался 10 февраля, когда «Реал» проводил домашний матч чемпионата Испании против «Жироны».

Отметим, что на следующей неделе «Реал» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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