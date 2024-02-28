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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названы причины, по которым Хави решил уйти из «Барселоны»

28 Февраля 2024 • 17:08 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
03.03 23:00

В конце января после домашнего поражения от «Вильярреала» со счётом 3:5 Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» по завершению сезона. В прессе появилась информация о том, что Жоан Лапорта попросил Хави остаться ещё на сезон, однако молодой специалист своего решения не изменит.

На страницах испанского издания Sport сообщается, что Хави не станет включать заднюю, ведь решение об уходе из «Барселоны» было принято не на эмоциях от поражения. Хави размышлял о своём будущем в течение нескольких месяцев. В дискуссиях участвовали близкие люди тренера. В какой-то момент Хави решил, что лучшим решением для него будет уйти, а поражение от «Вильярреала» стало лишь удобным моментом для того, чтобы сделать объявление.

По данным источника, Хави внимательно проанализировал внутреннюю динамику в клубе. Он заметил, что в спортивной структуре клуба нет тотального единства, и это оказывает влияние на команду.

Кроме того, Хави посчитал, что краткосрочность выстраиваемой работы с учётом экономических и структурных обстоятельств не является лучшим рецептом для обретения стабильности и построения победного проекта. Также источник отмечает, что Хави не чувствовал поддержки окружающих Жоана Лапорты, хотя сам президент тренера поддерживал.

​Хави может остаться в «Барселоне»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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