​Хави уйдёт из «Барселоны» - он не передумает

В прессе появилась информация о том, что Хави может остаться главным тренером «Барселоны» в следующем сезоне, если изменит своё решение. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта якобы обратился к молодому специалисту и попросил его остаться ещё на год. Как раз до середины 2025 года рассчитан действующий контракт Хави.

Впрочем, Хави не передумает. Как сообщает испанский Sport, молодой специалист твёрдо решил уходить, и даже победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов не изменят его решения. Отмечается, что Хави принимал решение не на основе результатов, а на основе тщательного анализа ситуации в клубе. Так, например, Хави не видит в спортивной структуре «Барсы» тотального единства.

Хави может остаться в «Барселоне»